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Asgari ücrette 1. ve 2. toplantı tarihi ne zaman? 2023 Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret TOPLANTI TAKVİMİ

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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Asgari ücrette 1. ve 2. toplantı tarihi ne zaman? 2023 Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari Ücret TOPLANTI TAKVİMİ

Asgari ücrette sona yaklaşırken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı için 7 Aralık'ta bir araya gelecek. Gerçekleşecek olan 3 toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki asgari ücrette 1. ve 2. toplantı ne zaman? 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret toplantı takvimi belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri belli oldu. Tüm gözler Asgari Ücret Tespi Komisyonu toplantısına odaklanmış durumda. Milyonları etkileyecek asgari ücret zammının ilk adımı atıldı. Komisyonun alacağı karar merak konusu olurken vatandaşlar şimdiden "Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. ve 2. toplantı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. ve 2. toplantı tarihi ne zaman? 2023 Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihleri şu şekilde:

İlk toplantı: 7 Aralık

İkinci toplantı: 14 Aralık

2023 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 Aralık itibarıyla toplanacak. Gerçekleşecek olan 3 toplantının ardından asgari ücret zammı belli olacak.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2023'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak araştırmada, asgari ücret beklentileri tespit edilecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NASIL OLUYOR?

Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak yeni ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda netleşecek.

YÜZDE 50 ZAM SÖZ KONUSU MU?

Asgari ücretle ilgili işçi veya işveren tarafı henüz rakam telaffuz etmedi. Zamla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken Bakan Bilgin, "Yüzde 50 zam olur mu?" sorusuna "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım" demişti.

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