24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Yeniden değerleme oranı belli oldu! Yeni yılda vergi, harç ve cezalara...

Yeniden değerleme oranı belli oldu! Yeni yılda vergi, harç ve cezalara...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
Yeniden değerleme oranı belli oldu! Yeni yılda vergi, harç ve cezalara...

Son dakika haberine göre Yeni yılda ceza, harç ve bazı vergilerde yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak ilan edildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA