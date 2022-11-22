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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerika Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman? Piyasaların beklediği tarih açıklandı

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerika Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman? Piyasaların beklediği tarih açıklandı

Piyasaları yakından etkileyen Fed faiz kararı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar arama motorlarında "Amerika Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Fed faiz kararı ne olacak? Amerika Merkez Bankası yılın son toplantısını ne zaman yapacak? İşte merak edilenler...

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı hem yatırımcının hem de vatandaşın gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Peki Amerika Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman?

ARALIK AYI FED TOPLANTI TARİHİ

FED'in resmi sitesinde FED Aralık ayı toplantı tarihi açıklandı. Buna göre yılın son FED toplantısı 13 ila 14 Aralık tarihlerinde açıklanacak.

14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.

KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, iki günlük para politikası toplantısının sonunda politika faiz oranını üst üste dördüncü kez 75 baz puan artırdığını açıkladı. Bu artışla, politika faiz oranı yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseldi. Piyasaların genel beklentisi de, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırması yönündeydi.

Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından politika yapıcıların ekonomi ve faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin söyleyeceklerini yakından takip edecek.

FED ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında yüzde 85 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 15 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Bugün Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, Fed ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

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