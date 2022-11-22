FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerika Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman? Piyasaların beklediği tarih açıklandı

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı hem yatırımcının hem de vatandaşın gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. Gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. Peki Amerika Merkez Bankası Aralık ayı toplantısı ne zaman?

ARALIK AYI FED TOPLANTI TARİHİ

FED'in resmi sitesinde FED Aralık ayı toplantı tarihi açıklandı. Buna göre yılın son FED toplantısı 13 ila 14 Aralık tarihlerinde açıklanacak.