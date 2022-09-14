Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek Programı başvuruları nereden yapılıyor? İşte şartlar...

Aile destek yardımı başvuru ekranı e Devlet üzerinden erişime devam ediyor. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının beklediği 'Türkiye Aile Destek Programı başvurularını e Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleştirmeyenler, başvuru işlemlerine odaklandı. Aile destek ödemesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere ödeme yapılıyor. Ödemeler ise ilerleyen günlerde gerçekleşecek. Konu hakkında Bakan Yanık yaptığı açıklamada, "Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız." demişti.