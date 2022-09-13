TOKİ arsa satışı hangi illerde? TOKİ 2022 arsa fiyatları açıklandı mı, ne kadar?
TOKİ arsa satışı hangi illerde? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesi hakkında açıklamalarda bulunacak. Milyonların merakla beklediği duyuru 14:00'den itibaren gelecek. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde? TOKİ 2022 arsa fiyatları açıklandı mı, ne kadar?
TOKİ arsa satışı hangi illerde? TOKİ 2022 arsa fiyatları açıklandı mı, ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak tutarda olması beklenen ödemelerde 240 aya kadar vade imkanı sağlanacak. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde? TOKİ 2022 arsa fiyatları açıklandı mı, ne kadar?
TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?
Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
TOKİ arsa satışı hakkında detaylar bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından saat 14:00'te belli olacak.
Arsa satışı başvuru şartları:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Yoksul ve dar gelirli olmak,
Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,
Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.
TOKİ 2022 ARSA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
40 ilde 499 arsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevrim içi ve açık artırma usulü ile satışa sunulacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre, Bakanlığın 40 ilde satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.
Arsa satışları, KDV'den ve tapu harcından muaf olacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Başvurular 14 Eylül'de başlıyor. Süreç Ekim ayı sonuna kadar sürecek.
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