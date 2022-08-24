Borsa güne rekorla başladı! Tarihi zirveyi gördü

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 1,93 değer kazanarak 3.121,52 puanla kapanış rekorunu tazeledi.