Borsa güne rekorla başladı! Tarihi zirveyi gördü
Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 artarak rekor seviye olan 3.139,55 puandan güne başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,03 puan ve yüzde 0,58 değer kazanarak 3.139,55 puan ile tarihi zirvesini gördü.
Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.
BIST 100 endeksi, dün bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 1,93 değer kazanarak 3.121,52 puanla kapanış rekorunu tazeledi.
Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret eden analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.
Analistler, bugün veri gündeminin nispeten sakin olduğunu, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.070 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 2022 İstanbul, Ankara, İzmir sosyal konut başvuru şartları açıklandı mı?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Üniversite harç ücretleri açıklandı mı, değişti mi?
- ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: Hangi illerde evde bakım maaşı yattı? 23 Ağustos Evde bakım maaşı yatan iller açıklandı mı?
- 85 bin personel alımı yapılacak! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı...
- İŞKUR ile 60.000 işçi alınacak! 81 ilde güvenlik ve temizlik personeli alımı! TYP başvuru şartları ise...
- KYK faizleri ne zaman silinecek 2022? KYK düzenlemesi Meclis'e geldi mi? Bakan Nebati açıkladı...
- Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar...
- Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri açıklandı mı? 2022-2023 Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, şartları neler?
- EYT için son noktayı koydu! 49,50,51,52 yaşında herkesi kapsıyor! "Tek formül var" EYT ne zaman çıkacak, son durum ne?
- En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonları ne kadar oldu? Yapı Kredi, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti...
- YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2 ve 4 yıllık bölümlerin tavan ile taban puanları