Aileler dev sosyal konut projesiyle evlerine kavuştu! Başkan Erdoğan’a teşekkür

Yılmaz ve Rukiye Yiğit çifti: Turgut Reis Mahallesinde 40 yıldır oturuyorduk. Komşularımız iyiydi fakat sosyal alanları olmayan bir semtti. Her gün yarım saat otomobilimizi park edeceğimiz yer arıyorduk.

Çocuklarımızın bir oyun alanı ve ortamı yoktu. Bu yapılar hem depreme dayanıklılığı ile kaygılarımızı azalttı hem de yaşam sevincimizi arttırdı.