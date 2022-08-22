Aileler dev sosyal konut projesiyle evlerine kavuştu! Başkan Erdoğan'a teşekkür
Türkiye'nin en büyüğü olan 60 bin konutluk kentsel dönüşüm konutlarının ilk etabının teslim töreni önceki gün Başkan Erdogan'ın katılımıyla Esenler'de gerçekleştirildi. Yeni evlerine kavuşan aileler Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, "Yapanlardan ve düşünenlerden Allah razı olsun" diyerek dua etti.
Esenler Belediyesi tarafından Türkiye'nin en büyüğü olan 60 bin konutluk kentsel dönüşüm konutlarının ilk etabının teslim töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılmış, aileler konutlarının anahtarlarını teslim almıştı.
Ssabah'ın haberine göre o aileler mutluluklarını dile getirirken, Başkan Erdoğan'a teşekkür ettiler...
"NEFES ALAMIYORDUK"
Ali-Esra Özkan çifti: Oruç Reis Mahallesi'nde oturuyorduk. Yaşam alanımız oldukça olumsuz şartlardaydı. Başkan Erdoğan ve Esenler Belediye Başkanımız Tevfik Göksu sayesinde hayallerimizde dahi göremeyeceğimiz konforlu evlere sahip olduk. Yapanlardan ve düşünenlerden Allah razı olsun!
Cezmi ve Sevda Çalışır çifti: Önceki evimizde çok olumsuz şartlarda yaşıyorduk. Kalabalık mahallelerde çoluk çocuğun kapı önünde oynadığı, sesten gürültüden rahat edemediğimiz bir ortamdı. Nefes alamıyorduk.
Şimdi ise nefes alabileceğimiz oyun alanları, otoparkı sosyal donatılarıyla adeta bir konak görüntüsünde evlere kavuştuk. En güzeli de binaların yüksek olmaması.
İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜ
Didem-Halil Tuncay çifti: Esenler'de imar sorunu olan bir dairemiz vardı. Bir türlü çözülemiyordu. Tüm sorunlar çözüldü. Cüzi bir fark vererek, önünde koskocaman millet bahçesi olan rüya gibi bir eve kavuştuk.
Yılmaz ve Rukiye Yiğit çifti: Turgut Reis Mahallesinde 40 yıldır oturuyorduk. Komşularımız iyiydi fakat sosyal alanları olmayan bir semtti. Her gün yarım saat otomobilimizi park edeceğimiz yer arıyorduk.
Çocuklarımızın bir oyun alanı ve ortamı yoktu. Bu yapılar hem depreme dayanıklılığı ile kaygılarımızı azalttı hem de yaşam sevincimizi arttırdı.
"TAKDİR ETMEK LAZIM"
Konut sahibi Kemal Uçar: Esenler'de bugüne kadar hiçbir yönetimin çözüm bulamadığı konut sorunu halledildi. Otoparkı, oyun alanları, spor ve sosyal alanları olan çok katlı olmayan muhteşem bir konuta sahip olduk.
Burada siyaset olarak düşünmemek hizmet olarak düşünmek lazım. Önemli olan bu hizmetlerin kıymetini bilmek yapanı takdir etmektir.
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