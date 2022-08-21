Asgari ücrette enerji gideri payı yüzde 13,9'a geriledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir ailenin aylık ortalama enerji giderlerinin asgari ücret içindeki payının 2002'deki yüzde 45,7 seviyesinden 2022'de yüzde 13,9'a düştüğünü duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan infografikte, 2002-2022 döneminde enerji giderlerinin asgari ücret içindeki payına ilişkin karşılaştırmalı veriler yer aldı.
YÜZDE 45,7'DEN YÜZDE 13,9'A DÜŞTÜ
Elektrik ve doğal gaz tüketim fiyatının bu dönemde asgari ücretin yüzde 45,7'sinden yüzde 13,9'una düştüğüne işaret edilen paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"2002'de net asgari ücret 164,6 lira, 200 kilovatsaat elektrik tüketimi 33,1 lira, bu tüketimin asgari ücret içindeki payı yüzde 20,1, 100 metreküp doğal gaz 42,1 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 25,6. 2022'de net asgari ücret 5 bin 500 lira, 200 kilovatsaat elektrik tüketimi 289,1 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 5,3, 100 metreküp doğal gaz 472 lira, asgari ücret içindeki payı yüzde 8,6."
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