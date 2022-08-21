Yeşil altın 7/24 koruma altında! Fıstığın başında özel bekçiler nöbet tutuyor

ELLERİNDE SİLAH NÖBET TUTUYORLAR

Yaklaşık 10 yıldır fıstık sezonunda tarlalarda fıstık bekçiliği yapan Mustafa Kaplan, "Gece gündüz 24 saat nöbetteyiz. Yemeğimizi işveren getiriyor. Fıstık pahalı bir ürün olduğu için hırsızlar eksik olmuyor. Biz burada hırsızları korkutmak için havaya ateş açıyoruz. Bu sene Jandarma gece gündüz tarlalarda devriye atıyor. Nöbetlerimizi gündüzleri motosikletlerimizle gerçekleştiriyoruz. Geceleri yaya olarak dolaşıyor, kulelerden gözetleme ve denetleme yapıyoruz. Fıstık arazilerinde nöbetlerimize temmuz ayında başladık ve eylül ayı sonuna kadar devam edeceğiz. Hırsızlar, bekçi olmayan arazilere gelerek ağaçlardaki ürünü topluyorlar." dedi.