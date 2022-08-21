Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigaraya zam mı geldi sorusu tütün kullanıcılarının her gün sorduğu sorular arasına girdi. Güncel sigara fiyatlarına yönelik sorgulamalar ise sürüyor. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Philip Morris, BTİ ve JTİ...