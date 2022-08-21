Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Philip Morris, BTİ ve JTİ...
Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılbaşından beri 8 TL’lik bir sigara zammı gözlere çarpıyor. ÖTV diliminin de artırılması ile birlikte vatandaşlar sürekli olarak sigara fiyatları ne kadar oldu sorusunu yöneltiyor. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sigaraya zam mı geldi sorusu tütün kullanıcılarının her gün sorduğu sorular arasına girdi. Güncel sigara fiyatlarına yönelik sorgulamalar ise sürüyor. Peki, Sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? 21 Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? Philip Morris, BTİ ve JTİ...
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Sigaraya son olarak ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.
ÖTV zammının ardından 21 Ağustos 2022 Perşembe günü de sigara fiyatlarına 2 TL zam geleceği iddia edildi. Ancak sigara zammı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
Lark: 28,00
Chesterfield: 27,50 TL
Camel: 28 TL
LD: 27,5 TL
Marlboro Roll 50: 29,00 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Winston: 29 TL
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
Kent Slims: 29 TL
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