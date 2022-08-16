Son dakika | Temmuz ayı konut satışı rakamları açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye genelinde temmuzda 93 bin 902 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 37,6, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 azalışla 93 bin 902 oldu.
Temmuzda satılan konut sayısı hazirana göre yüzde 37,6 azaldı. Haziranda 150 bin 509 konut satılmıştı.
Satış sayıları bakımından İstanbul, 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 payla Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 payla İzmir izledi.
Konut satış sayısının en az olduğu iller 31 konutla Hakkari ve Ardahan, 49 konutla Şırnak oldu.
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