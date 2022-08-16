Son dakika | Temmuz ayı konut satışı rakamları açıklandı

Satış sayıları bakımından İstanbul, 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip il oldu. İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 payla Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 payla İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 31 konutla Hakkari ve Ardahan, 49 konutla Şırnak oldu.