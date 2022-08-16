3 ayda 765 bin kişiye istihdam! Günde 8400 kişiye iş









KATILIM DA ARTIYOR

TÜİK verilerine göre istihdam oranı da önceki çeyreğe göre 1.1 puanlık artışla yüzde 47.7'ye ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 65.3 iken kadınlarda yüzde 30.4 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0.9 puanlık artışla yüzde 53.3 oldu.