3 ayda 765 bin kişiye istihdam! Günde 8400 kişiye iş
İşsizlik 2021 sonundaki yüzde 11.3'lük seviyeye göre ise 0.7 puanlık düşüş sergiledi. Yüzde 7 civarında büyüme beklenen ikinci çeyrekte istihdam, önceki çeyreğe göre 765 bin kişi arttı. İkinci çeyrekte her gün ortalama 8 bin 400 kişi iş buldu.
Yatırım, üretim, istihdam ve ihracata dayalı yeni modeli ile yılın ilk çeyreğinde yakaladığı yüzde 7.3'lük büyüme performansını, ikinci çeyrekte de devam ettirmesi beklenen Türkiye ekonomisi, istihdam yaratmaya da devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre işsizlik oranı, 2022'nin ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0.4 puan azalarak yüzde 10.6 oldu.
GÜNDE 8.400 KİŞİYE İŞ
İşsizlik 2021 sonundaki yüzde 11.3'lük seviyeye göre ise 0.7 puanlık düşüş sergiledi. İlk çeyrek sonunda 3 milyon 697 bin olan işsiz sayısı, ikinci çeyrekte 43 bin kişi azalarak 3 milyon 654 bine geriledi. İşsiz sayısı 2021 sonuna göre 141 kişi azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı da ilk çeyrek sonuna göre 0.4 puan azalarak yüzde 20.3'e indi.
İstihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 765 bin kişi artarak 30 milyon 775 bin kişiye çıktı. İkinci çeyrekte günde ortalama 8 bin 406 kişiye istihdam sağlandı. İstihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 113 bin kişi, sanayide 217, inşaatta 42 bin kişi, hizmet sektöründe 393 bin kişi arttı.
İstihdam edilenlerin yüzde 16'sı tarım, yüzde 22'si sanayi, yüzde 5,9'u inşaat, yüzde 56.1'i ise hizmet sektöründe yer aldı. İstihdamda 6 aylık artış 1 milyona ulaştı.
KATILIM DA ARTIYOR
TÜİK verilerine göre istihdam oranı da önceki çeyreğe göre 1.1 puanlık artışla yüzde 47.7'ye ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 65.3 iken kadınlarda yüzde 30.4 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 722 bin kişi artarak 34 milyon 429 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı da 0.9 puanlık artışla yüzde 53.3 oldu.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI ARTTI
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini de yayımladı. Buna göre, geçen yılın haziran ayında 13 milyon 734 bin 395 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 6.3 artışla 14 milyon 604 bin 708 kişiye yükseldi.
Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8.6 artarken, inşaat sektöründe yüzde 1 azaldı. Sanayi, inşaat ve ticaret- hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 1.1 artış gösterdi. Ücretli çalışanlar aylık olarak sanayide yüzde 0.8, inşaatta yüzde 2.9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0.9 arttı.
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