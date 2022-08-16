İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? Okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman yapılacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi alımlar Türkiye genelinde 81 ve MEB'e bağlı okullarda yapılıyor. Bu noktada ise adaylar yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala başvuru tarihleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? Okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman yapılacak 2022?