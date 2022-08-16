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İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? Okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman yapılacak 2022?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022
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İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? Okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman yapılacak 2022?

İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her sene olduğu gibi bu senede temizlik personeli başvuruları İŞKUR üzerinden alınacak. Ağustos ayının ortasına geldiğimiz dönemde alımlar için başvuru açıklamasının gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? Okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman yapılacak 2022?

İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? Okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman yapılacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi alımlar Türkiye genelinde 81 ve MEB'e bağlı okullarda yapılıyor. Bu noktada ise adaylar yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala başvuru tarihleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İŞKUR TYP personel alımı başvuruları başladı mı? Okullara temizlik ve güvenlik personeli alımı ne zaman yapılacak 2022?

TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıllarda 13000 personel alımında bulunan İŞKUR TYP Bu yıl 20000 güvenlik görevlisi ve temizlikçi alımı yapacağını ilan etti 20000 personel alımı için başvuru tarihleri açıklandı. Toplum Yararına Programlar TYP başvuruları Eylül ayı itibari ile talepler alınmaya başlayacak.

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

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