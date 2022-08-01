Enflasyon beklenti anketi açıklandı! Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...
Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne kadar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Temmuz ayı enflasyon tahmini TCMB Merkez Bankası 2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli oldu. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...
Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Temmuz ayında enflasyon oranlarının yüzde kaç olacağı merak edilirken Temmuz ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin yayımlanmasıyla belli oldu. Peki, Temmuz ayı enflasyon beklentisi ne kadar? Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...
TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz ayı enflasyon oranı 3 Ağustos saat 10:00'da açıklanacak.
HAZİRAN AYINDA NE OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.
TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
2022 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşmiştir.
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