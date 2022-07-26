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SON DAKİKA! THY'den "yurt dışı uçuş" kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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SON DAKİKA! THY’den yurt dışı uçuş kararı

Son dakika... Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

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