Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ödendi mi?
Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SSK ve emeklileri için maaş farkı ödemeleri için sona yaklaşılırken, Bağ-Kur emeklileri için de maaş farkı ödemeleri yeni haftayla beraber başladı. Peki, Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ödendi mi?
Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur zammı yüzde 41,69 olurken, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,35 olarak kayıtlara geçti. En düşük emekli maaşı ise Aralık ayına göre yüzde 133 artarak 3.500 TL oldu. Peki, Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ödendi mi?
EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Sandığı kapsamında ödenecek maaş farkları için tarihi duyurdu. Buna göre memur emeklisi için Emekli Sandığı kapsamında oluşan maaş farkı tutarları 28 Temmuz Perşembe günü ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.
Buna göre;
A-Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,
B-Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;
1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,
2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,
3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır."
EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 42,35 MEMUR ZAMMI YÜZDE 41,69 OLDU
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bayram ikramiyeleri hesaplara yattı. Emekliler yılda iki kez 1.100 TL bayram ikramiyesi alırken, ölüm aylığı alanlarda, pay oranı nispetinde emekli ikramiyesi aldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 133 ORANINDA ARTTI
TBMM'den geçen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile en düşük emekli maaşı 3.500 TL oldu. Aralık ayı dikkate alındığında en düşük emekli maaşı için artış yüzde 133 oldu.
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.
DUL-YETİM AYLIĞI ORAN NİSPETİNDE VATANDAŞA ÖDENECEK
Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 3.500 TL ile hesap yapıldığında;
Yüzde 50 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 1.750 TL, Yüzde 75 oranında hissesi olan bir kişi 2.625 TL,
Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.
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