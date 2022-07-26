Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 4 milyon haneye 15 milyar lira destek sağlayacak Aile Destek Programı’nın kapsamı genişletildi. Bakan Yanık, destek programına çalışanların ve emeklilerin de başvurabileceğini duyurdu. Peki, Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Program kapsamında ihtiyaç sahiplerine 12 ay boyunca 450 lira ile 600 lira arasında destek ödemesi yapılacak. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Programı ile ilgili araştırmalar devam ederken Bakan Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz" dedi.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 12 ay boyunca düzenli olarak hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Yanık'ın açıklamasına göre, temmuz ayı içinde başvuru yapanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması durumunda, ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.
Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapılacak.
SOSYAL YARDIM UYGULAMASI GENİŞLETİLDİ: ÇALIŞAN VE EMEKLİLER DE BAŞVURABİLECEK...
İhtiyaç sahiplerinin dört gözle beklediği Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamı genişletildi. Müjdeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık verdi.
4 milyon haneye 15 milyar lira destek sağlayacak Aile Destek Programı'nın kapsamına çalışan ve emekliler de alındı.
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- Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
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