Abdülhamid Han sondaj gemisinde geri sayım sürüyor! AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya devam edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kendi deniz yetki alanlarında sondaj faaliyetlerinin 4 yıldır hız kesmeden devam ettiğini belirten Yılmaz, "Abdülhamid Han sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Taşucu Limanı'mıza demirlemişti. 7'nci nesil olarak adlandırılan bu gemi, dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemiden birisi olma özelliğini taşıyor. Uzunluğu 239, genişliği 42, kule yüksekliği 112 metre. 62 bin groston ağırlığına sahip gemimiz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Bunların yanında çevre dostu, düşük enerji maliyetli, daha güvenli, ileri düzeyde operasyon kabiliyetine ve teknolojiye sahip özellikleri bulunuyor" diye konuştu.