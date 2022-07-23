Abdülhamid Han sondaj gemisinde geri sayım sürüyor! AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya devam edeceğiz
Dünyanın en gelişmiş sondaj gemilerinden Abdülhamid Han'da hazırlıkların sona gelindiğini belirten TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Çok heyecanlıyız. Mersin’imizde bulunan gemimizin ‘Mavi Vatan’da sefere çıkması için geri sayım sürüyor. Ağustos ayı ortalarında diğer gemilerimiz gibi Abdülhamid Han da görevine başlayacak ve sondaj çalışmalarına katılacak" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Türkiye'nin filosuna kattığı dünyanın en gelişmiş teknolojisine sahip 5 gemiden biri Abdülhamid Han ile ilgili yetkililerden bilgi alan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Türkiye'nin, güçlendirdiği filosuyla Mavi Vatan'da hedeflerine daha çok yaklaştığını söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kendi deniz yetki alanlarında sondaj faaliyetlerinin 4 yıldır hız kesmeden devam ettiğini belirten Yılmaz, "Abdülhamid Han sondaj gemisi 19 Mayıs'ta Taşucu Limanı'mıza demirlemişti. 7'nci nesil olarak adlandırılan bu gemi, dünyada bu teknolojiye sahip 5 gemiden birisi olma özelliğini taşıyor. Uzunluğu 239, genişliği 42, kule yüksekliği 112 metre. 62 bin groston ağırlığına sahip gemimiz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor. Bunların yanında çevre dostu, düşük enerji maliyetli, daha güvenli, ileri düzeyde operasyon kabiliyetine ve teknolojiye sahip özellikleri bulunuyor" diye konuştu.
'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Türkiye'nin, Mavi Vatan'daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katacağına inandığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Mersinimizde bulunan gemimizin Mavi Vatan'da sefere çıkması için geri sayım sürüyor. Daha önce filomuza kattığımız Fatih, Yavuz ve Kanuni Sultan sondaj gemilerimize şimdi Mersin'imizde hazırlıkları devam eden Abdülhamid Han gemimiz de katılacak. İnşallah ağustos ayı ortalarında diğer gemilerimiz gibi Abdülhamid Han da görevine başlayacak ve sondaj çalışmalarına eşlik edecek. İlk görev yerinin Akdeniz olacağını düşünüyoruz."
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