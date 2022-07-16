Ekonomide önemli veri! Bayram öncesinde TL'ye hücum
Bayram öncesinde TL’ye geçiş hızlandı. 28 Haziran-8 Temmuz arasında döviz hesapları 6.3 milyar dolar azaldı. Bu dönemde TL mevduat ise 169 milyar TL artarak 3 trilyon 126 milyar lira ile tarihi zirveye yükseldi.
Türk Lirası'nın cazibesini artırıp dövize ilgiyi azaltmak amacıyla geçen yılın aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasına ilgi hız kesmeden devam ediyor. Uygulamada 6 ay vadeli hesaplarda dönüşümün başlaması ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun, kredi kullanımına ilişkin olarak şirketlere döviz varlıkları kıstasıyla getirdiği sınırlama, bayram öncesindeki son 1 haftada döviz hesaplarını 3 yılın en düşük seviyesine çekti.
TL MEVDUAT REKOR KIRDI
BDDK verilerine göre 28 Haziran'da 237.1 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 7 işlem gününde 6 milyar 258 milyon dolar azalarak 7 Temmuz itibarıyla 230 milyar 764 milyon dolarla 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.
Bu dönemde şirketler 4 milyar 277 milyon dolar, vatandaş ise 1 milyar 981 milyon doları bozdurdu. TL mevduat hacmi ise 7 iş gününde 169 milyar lira artarak 3 trilyon 126 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. BDDK verilerine göre kur korumalı mevduatın büyüklüğü 1 Temmuz itibarıyla 1 trilyon 40 milyar lira seviyesinde bulunuyor.
30.9 MİLYAR DOLAR ÇÖZÜLDÜ
22 Aralık'ta 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü 7 Temmuz 2022 tarihine kadar olan dönemde 30 milyar 875 milyon dolar azaldı. Bu dönemde bireysel döviz hesapları 14 milyar 933 milyon dolar azalarak 148 milyar 671 milyon dolara indi. Şirketlerin döviz hesapları ise 15 milyar 942 milyon dolar azalarak 97 milyar 945 milyon dolardan 82 milyar dolara geriledi. Bu dönemde TL mevduat 1 trilyon 293 milyar lira arttı.
MEVDUATIN ORTALAMA VADESİ UZADI
Kur korumalı mevduat uygulaması, mevduatta kısa vade sorununu çözdü. 2021 sonunda yüzde 91.5 olan 3 aya kadar vadeli mevduatın payı bu yılın mayıs ayında yüzde 73.2'ye geriledi. 3-6 ay arası vadeli mevduatın payı yüzde 5'ten 16.9'a, 6-12 ay arası vadeli mevduatın payı yüzde 1.4'ten 7.9'a çıktı.
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