Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den G20 diplomasisi

GÜNEY AFRİKA VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ GÖRÜŞMELERİ

G20 toplantıları kapsamında Güney Afrika Maliye Bakanı Enoch Godongwana ile ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldıklarını bildiren Nebati, gelecek dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın yanı sıra özellikle sanayi ve teknoloji alanında ilişkileri geliştirmenin önemini vurguladıklarını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohamed Hadi Ahmed Al Hussaini ile de bir araya geldiklerini belirten Nureddin Nebati, şunları kaydetti:

"Bölgenin iki önemli ülkesi olarak ikili ve çok taraflı platformlarda karşılıklı iş birliğinin önemine değinerek, gerek ikili temelde gerek bölgesel bağlamda eş güdüm içinde çalışmanın hem ülkelerimiz hem de bölgemizin refah ve istikrarına olumlu katkı yapacağını belirttik."