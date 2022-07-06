Sigara fiyatlarına zam geldi mi? 7 Temmuz güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları...
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dönemde sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrasında güncel fiyatlar merak ediliyor. Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarını duyurdu. Peki, sigara fiyatlarına zam geldi mi? 7 Temmuz güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları...
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? 7 Temmuz güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Philip Morris marka sigaralara gelen zammın ardından, JTİ ve BAT markalarına da zam geldiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre; Philip Morris grubu sigaralarına 2 lira zam geldi. Peki, sigara fiyatlarına zam geldi mi? 7 Temmuz güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? 7 TEMMUZ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
Son sigara zammı ardından bugün yeni bir zam haberi gelmedi. Temmuz ayında 2 TL'lik fiyat artışı gösteren sigara fiyatları güncellendi.
ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022
MARKA MARKA SİGARA FİYATLARI 2022
West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL
Imperial Classic Red - 28,00 TL
Marlboro Touch: 30,00 TL
Marlboro: 31,00 TL
Kent Slims: 29 TL
Monte Carlo: 27,50 TL
Camel Slender: 27,50
Camel Yellow 100: 48 TL
Chesterfield: 27,50 TL
Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
Lark: 28,00
Chesterfield: 27,50 TL
Marlboro Edge: 29,00 TL
Parliament: 31,50 TL
L&M: 27,50 TL
Muratti: 29,00 TL
Muratti BLU: 28,00 TL
Lark: 28,00 TL
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