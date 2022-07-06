Sigara fiyatlarına zam geldi mi? 7 Temmuz güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Philip Morris marka sigaralara gelen zammın ardından, JTİ ve BAT markalarına da zam geldiği duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre; Philip Morris grubu sigaralarına 2 lira zam geldi. Peki, sigara fiyatlarına zam geldi mi? 7 Temmuz güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyatları...