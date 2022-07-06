FED’den büyük faiz artışı sinyali! Piyasalar altüst olacak! Toplantı tutanakları yayımlandı

POLİTİKA SIKILAŞMASI BÜYÜME HIZINI BİR SÜRELİĞİNE YAVAŞLATABİLİR

Fed yetkililerinin politika sıkılaşmasının ekonomik büyüme hızını bir süreliğine yavaşlatabileceğini kabul ettiği belirtilen tutanaklarda, ancak enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesinin sürdürülebilir bir temelde maksimum istihdama ulaşılması için kritik olduğu vurgulandı.

Tutanaklarda, birçok katılımcının, Komitenin politika duruşunu gerektiği gibi ayarlama kararlılığının sorgulamaya başlanması halinde yüksek enflasyonun kalıcı hale gelebileceği yönünde önemli bir riskin bulunduğunu değerlendirdiği aktarıldı.