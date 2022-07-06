06 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri FED'den büyük faiz artışı sinyali! Piyasalar altüst olacak! Toplantı tutanakları yayımlandı

FED'den büyük faiz artışı sinyali! Piyasalar altüst olacak! Toplantı tutanakları yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.07.2022 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
ABONE OL
FED’den büyük faiz artışı sinyali! Piyasalar altüst olacak! Toplantı tutanakları yayımlandı

ABD Merkez Bankası 14-15 Haziran'da düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarını yayımladı. Politika sıkılaşmasının büyüme hızını bir süreliğine yavaşlatabileceği belirtilirken, FED'in temmuz ayında 75 baz puan faiz artışı yapabileceğinin de sinyali verildi. İşte detaylar...

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde para politikasında daha kısıtlayıcı bir duruşun benimsenebileceğini ortaya koydu.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltildiği son toplantının tutanakları, bankanın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini gösterdi.

Tutanaklarda, "Üyeler, ekonomik görünümün kısıtlayıcı bir politika duruşuna geçmeyi gerektirdiği konusunda hemfikirdi ve yüksek enflasyon baskılarının devam etmesi halinde daha da kısıtlayıcı bir duruşun uygun olabileceği ihtimalini kabul ettiler." değerlendirmesi yer aldı.

POLİTİKA SIKILAŞMASI BÜYÜME HIZINI BİR SÜRELİĞİNE YAVAŞLATABİLİR

Fed yetkililerinin politika sıkılaşmasının ekonomik büyüme hızını bir süreliğine yavaşlatabileceğini kabul ettiği belirtilen tutanaklarda, ancak enflasyonun yüzde 2'ye düşürülmesinin sürdürülebilir bir temelde maksimum istihdama ulaşılması için kritik olduğu vurgulandı.

Tutanaklarda, birçok katılımcının, Komitenin politika duruşunu gerektiği gibi ayarlama kararlılığının sorgulamaya başlanması halinde yüksek enflasyonun kalıcı hale gelebileceği yönünde önemli bir riskin bulunduğunu değerlendirdiği aktarıldı.

TEMMUZ AYINDA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTABİLİR

Fed yetkililerinin temmuz ayı toplantısında 50 veya 75 baz puanlık bir faiz artışının uygun olacağı görüşünde olduğuna işaret edilen tutanaklarda, yetkililerin birçoğunun enflasyonun kalıcı hale gelme riskini gördüğü kaydedildi.

ENFLASYONUN YÜZDE 2'YE İNMESİ ZAMAN ALACAK

Tutanaklarda, arz kısıtlarının enflasyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olacak kadar gevşediğine dair bugüne kadar çok az kanıt görüldüğü ifade edildi.

Fed yetkililerinin çoğunun büyümeye yönelik aşağı yönlü riskler gördüğü belirtilen tutanaklarda, enflasyonun yüzde 2 hedefine inmesinin ise muhtemelen biraz zaman alacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'de mayısta yüzde 8,6 ile 41 yılın zirvesine çıkan enflasyon Fed'in üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Fed, haziran ayı toplantısında politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükselterek 1994'ten bu yana tek seferde en güçlü faiz artışını gerçekleştirmişti.

Fed'in bir sonraki FOMC toplantısının 26-27 Temmuz'da yapılması planlanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA