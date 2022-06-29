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KYK, yaşlı, engelli aylığı, evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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KYK, yaşlı, engelli aylığı, evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak mı?

KYK, yaşlı, engelli aylığı, evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala birçok kalemde maaş alacaklar ödemelerin bayram öncesinde yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, KYK, yaşlı, engelli aylığı, evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak mı?

KYK, yaşlı, engelli aylığı, evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında maaşların yatacağı takvimi duyurdu. Peki, KYK, yaşlı, engelli aylığı, evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak mı?

İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için verilen işsizlik ödeneği her ayın 5'inde yatırılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor. Daha önce bayramlarda işsizlik maaşı ödemeleri öne çekilmiş ve bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Henüz maaşların erken yatması konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

KYK, EVDE BAKIM MAAŞI, 65 YAŞ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Ödemelerin erkene çekilmesi konusunda resmi açıklama bulunmuyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

1. GÜN: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

2. GÜN: 10 Temmuz 2022 Pazar

3. GÜN: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

4. GÜN: 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2022 Yılının Kurban Bayramı tatili şu an için toplam 4 gün görünüyor. Konuya ilişkin yeni karar alınırsa haberimizin içeriğine yazacağız.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban Bayramı Hz. Muhammed döneminde de aynı coşku ve sevinç içerisinde kutlanmıştır. Hz. Peygamber sahabeye bayramın ruhunu, manasını anlatarak ve bizzat eda ederek göstermeye çalışmıştır.

"Kurban" sözcüğü İslami bir terim olarak "Allah'a yaklaşmak, Allah'ın rızasını elde etmeyi" ifade eder. Hz. İbrahim kıssasında da zaten anlatılan tam olarak budur. Kulun, Allah'a teslimiyeti ve tereddütsüz uğruna bir şeyleri feda edebilmesidir.

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