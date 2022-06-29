KYK, yaşlı, engelli aylığı, evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak mı?

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban Bayramı Hz. Muhammed döneminde de aynı coşku ve sevinç içerisinde kutlanmıştır. Hz. Peygamber sahabeye bayramın ruhunu, manasını anlatarak ve bizzat eda ederek göstermeye çalışmıştır.

"Kurban" sözcüğü İslami bir terim olarak "Allah'a yaklaşmak, Allah'ın rızasını elde etmeyi" ifade eder. Hz. İbrahim kıssasında da zaten anlatılan tam olarak budur. Kulun, Allah'a teslimiyeti ve tereddütsüz uğruna bir şeyleri feda edebilmesidir.