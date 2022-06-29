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Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur...

Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi, son günlerde sıklıkla araştırılıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Temmuz ayında çifre bayram yaşayacak olan emekliler, bayram ikramiyesinin hangi tarihte ödeneceğini araştırmaya başladı. Yılın ilk altı aylık enflasyon oranına göre zam alacak olan emekliler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Temmuz ayının gelmesiyle birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Temmuz'da aylıklarına zam alacak olan emekliler, bir yandan da bayram ikramiyesi ile rahat nefes alacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, bayram ikramiyesine artış yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme tutarında bir artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak.

Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alabilecek.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. İkramiye ödemelerinin ise 4-8 Temmuz'da hesaplara yatırılması bekleniyor. Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak.

KİMLER YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.

YENİ EMEKLİ DE ALABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'bayramın içinde bulunduğu ayda' emekli aylığı almak gerekiyor. Bu kapsamda Temmuz'da emekli aylığı bağlananlar da Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Temmuz'da aylık bağlanması için de Haziran ayı sonuna kadar emeklilik başvurusunun yapılması gerekiyor.

KİM, NE KADAR ALACAK?
* Emekli: 1.100 TL
* Ölüm aylığı (% 75): 825 TL
* Ölüm aylığı (% 50): 550 TL
* Ölüm aylığı (% 25): 275 TL
* 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
* Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...

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