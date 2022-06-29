Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur...

Emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? Temmuz ayının gelmesiyle birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Temmuz'da aylıklarına zam alacak olan emekliler, bir yandan da bayram ikramiyesi ile rahat nefes alacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere yönelik verilen bayram ikramiyesi hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, bayram ikramiyesine artış yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödeme tutarında bir artış yapılmazsa emekliler 1.100'er lira alacak.

Diğer kesimlere ise hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak. Örneğin; ölüm aylığı yüzde 75 olan 875, yüzde 50 olan 550, yüzde 25 olan 275 lira ikramiye alabilecek.