Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? Engelli maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?
Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 547 bin kişiye toplam 1 milyar 289 milyon TL evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı. Hak sahibi başına 2 bin 354 lira olaran ödenen evde bakım yardımı, temmuz zammı ile artacak. Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? Engelli maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?
Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? Engelli maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayı evde bakım maaşı ödemelerinin tamamlanmasının ardından gözler Temmuz ayı ödemelerine çevrildi. Maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Peki, Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? Engelli maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?
EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. 2022 Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce yapılmıştı. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
HAZİRAN AYI EVDE BAKIM YARDIMLARI HESAPTA
Haziran ayında, 547 bin vatandaş evde bakım yardımı aldı. Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını kaydeden Bakan Yanık, "Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.
1 MİLYAR 289 MİLYON LİRA YATIRILDI
Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Bu ay 547 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandı" diye konuştu.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
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