Engelli Temmuz maaşları bayramdan önce yatar mı 2022? Engelli maaşı Temmuz zammı 2022 son dakika açıklandı mı?

EVDE BAKIM MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılıyor. 2022 Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce yapılmıştı. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.