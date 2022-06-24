Altın neden düşüyor? 24 Haziran Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?
Altın neden düşüyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarında bugün akşam saatleriyle yaşanan düşüş sonrası fiyatların ne olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda konu hakkında yapılan yorumlar merakla okunuyor. Peki, Altın neden düşüyor? 24 Haziran Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?
Altın neden düşüyor? 24 Haziran Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son saatlerde altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte araştırmalar yükselişe geçti. Bu nedenle fiyatların hangi yöne gideceği de merak edilen gündem başlıklarından birisi oldu. Peki, Altın neden düşüyor? 24 Haziran Canlı ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal istikrarın güçlendirilmesine ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik olarak koordineli makro ihtiyati adımlar atılmasına karar verdi.
Buna göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.
Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.
Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmesine karar verildi.
Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.
TÜRK LİRASI DEĞER KAZANDI
Söz konusu adımın ardından 17,35 seviyelerinde olan Dolar/TL kuru, yaklaşık yüzde 4'lük düşüşle 16,50 seviyelerine düştü.
Gün içerisinde 18,35 seviyelerini gören Euro/TL ise 17,60'a kadar geriledi.
Gram altının fiyatı ise 1022 liradan 985 liraya kadar düştü.
Ekonomist Doç.Dr. Yusuf Dinç A Haber'e özel açıklamalar:
Belli miktarda döviz rezervi bulunan işletmeler TL cinsinden kredi kullanması kısıtlanacak. Bu durum neden doları etkiledi? İşletmeler döviz varlıklarını TL'ye çevirip kullanmak zorunda kalacak. 15 milyon liraya aşan döviz sahibi şirketlere kredi kullanımı kısıtlaması geldi.
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