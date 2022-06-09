Dolar neden düşüyor? 9 Haziran Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar ve EURO son dakika neden düştü?

DOLAR EURO NEDEN DÜŞÜYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." dedi. Bu açıklamanın ardından dolar ve euro düşmeye başladı.