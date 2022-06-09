Altın neden düşüyor? 9 Haziran Canlı dolar takip ALTIN kaç lira oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti. Açıklama sonrasında altın kurunda yaşanan dalgalanma sonrasında yatırımcılar gelecek yeni değerlendirmeleri takip ediyor. Peki, Altın neden düşüyor? 9 Haziran Canlı dolar takip ALTIN kaç lira oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik son dakika neden düştü?