TYP yeniden düzenlendi! 1.5 milyon öğrenciye yaz işi





PROGRAMLARA KİMLER KATILABİLİR?



Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR'a işsizlik kaydı olan, 18 yaşını bitiren, emekli ve malûl aylığı almayan ve açık öğretim gibi devam zorunluluğu olmayan öğrenciler katılabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi yatıran işsizler de programlara katılabiliyor. Programdan tarımsal faaliyette bulunanlar ile tarım veya orman işçileri de yararlanabiliyor. Programlara, adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabiliyor.

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