TYP yeniden düzenlendi! 1.5 milyon öğrenciye yaz işi
Son dakika haberine göre: Bugüne kadar 2 milyona yakın vatandaşın yararlandığı okul güvenliği, çevre düzenlemesi, bakım onarım, ağaçlandırma, park düzenlemesi işlerini içeren toplum yararına programlar (TYP) yeniden düzenlendi. İŞKUR, toplum yararına programların yürütülmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti.
Türkiye İş Kurumu, afet, salgın, mücbir hallerde ve sosyal kriz durumlarında kamu hizmetlerini desteklemek için toplum yararına programlar düzenleyebilecek. Programdan 1.5 milyon açıköğretim öğrencisi de yararlanabilecek. Programdan isteğe bağlı sigorta primi yatıran işsizler de yararlanabilecek.
İŞSİZ OLMA KOŞULU DEĞİŞTİRİLDİ
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: İŞKUR, toplum yararına programların yürütülmesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Yönetmelikte programın amacı "Afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir haller, sosyal kriz durumlarında kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık, disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak amacıyla uygulanmasını tesis etmek" olarak düzenlendi. Programlara katılım şartları arasında yer alan son bir ay işsiz olma şartı, "programa başvuru tarihinde işsiz olma" şeklinde değiştirildi.
İŞSİZLERE ÖNCELİK VERİLECEK
Bu itibarla ilgili dönemlerde ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerinin kesintisiz uygulanmasını temin etmek maksadıyla programa belli süre katılamayacak kişilerin programla ilişiği kesilerek yerine başka işsizlerin dâhil edilmesi öngörülüyor. Yönetmeliğe göre, ilgili makamlarca alınan afet ve acil durum kararlarını müteakip veya bunlar beklenmeksizin meydana gelen sosyal kriz durumlarını aşmak için ihtiyaç görülmesi halinde program uygulanabilecek.
PROGRAM 9 AY UYGULANACAK
Daha fazla kişinin programlardan yararlanması amacıyla katılımcıların programlardan genel yararlanma süresi 24 aydan 9 aya düşürülüyor. Eylül 2017'den sonra programlardan 9 ay ve daha fazla süreyle yararlananlar, azami yararlanma hakkını tamamlamış sayılacak. Programdan 9 aydan az yararlananlar söz konusu tarihten sonra 9 aya kadarki süre kadar programdan yararlanabilecek.
Katılımcıların özel sektördeki işlerinden ayrılışlarının önüne geçilmesi ve program etkinliğinin artırılması için programların azami uygulama süresi 9 aydan 6 aya düşürülecek. Yükleniciler, ödemelerin kendilerine ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde katılımcılara ödeme yapmakla zorunlu olacak.
İZİNLERE 'ACİL DURUM' AYARI
Ücretsiz izin süresi daha önce 14 gün iken, yeni yönetmelik ile 5 güne indirildi. Sağlık sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece hısımlarının vefatı ve benzeri durumlar da 5 günlük ücretsiz izin kapsamında değerlendirilecek. Program acil durumlarda uygulanacağı için personel boşluğu oluşmaması nedeniyle izin süresinde kısıtlamaya gidildi.
İlgili dönemlerde ihtiyaç duyulan kamu hizmetlerinin kesintisiz uygulanmasını temin etmek maksadıyla programa belli süre katılamayacak kişilerin programla ilişiği kesilerek yerine başka işsizlerin dâhil edilmesi öngörülüyor. İŞKUR, söz konusu kişileri çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, çevre düzenlemesi, basım onarım, temizlik işleri, Bakanlığına bağlı okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işleri yapılması, restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması, ağaçlandırma, park düzenlemesi, erozyonu önleme çalışmaları gibi işlerde istihdam edilmelerini sağlıyor.
PROGRAMLARA KİMLER KATILABİLİR?
Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR'a işsizlik kaydı olan, 18 yaşını bitiren, emekli ve malûl aylığı almayan ve açık öğretim gibi devam zorunluluğu olmayan öğrenciler katılabiliyor. İsteğe bağlı sigorta primi yatıran işsizler de programlara katılabiliyor. Programdan tarımsal faaliyette bulunanlar ile tarım veya orman işçileri de yararlanabiliyor. Programlara, adres kayıt sistemine göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca biri katılabiliyor.
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