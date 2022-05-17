Çaya zam geldi mi? 2022 çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş çay fiyat listesi

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2022 NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl 3.87 TL olan yaş çay alım fiyatı, 2022 yılında 6,70 tl olarak belirlendi. Başkan Erdoğan yaş çay alım fiyatı ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Sizlerle gurur duyuyorum. Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü program uyguluyoruz. Üretim ve istihdam tarafında işler planlandığı gibi gidiyor. Enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Bu bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6.70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek."