Çaya zam geldi mi? 2022 çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş çay fiyat listesi
Çaya zam geldi mi? Çay fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çaykur tarafından çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yapıldığı, yeni fiyat listesinin toptan satış yapan şirketlere gönderildiği öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından güncel çay fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, çaya zam geldi mi? 2022 çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş çay fiyat listesi...
Çaya zam geldi mi? Geçtiğimiz yıl 3,87 lira olan yaş çay alım taban fiyatı, bu yıl yüzde 73'ün üzerinde artışla 6.70 kuruşa çıkarıldı. Bu hafta çay hasadının da başlamasıyla birlikte Çaykur tarafından çay fiyatlarına zam yapıldığı öğrenildi. Peki, çaya zam geldi mi? 2022 çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş çay fiyat listesi...
ÇAYA ZAM GELDİ Mİ?
Çaykur tarafından çay fiyatlarına ortalama yüzde 43,71 oranında zam yapıldığı öğrenildi.
Söz konusu zammın ardından tavsiye edilen yeni fiyat listesi şu şekilde:
YAŞ ÇAY ALIM FİYATI 2022 NE KADAR?
Geçtiğimiz yıl 3.87 TL olan yaş çay alım fiyatı, 2022 yılında 6,70 tl olarak belirlendi. Başkan Erdoğan yaş çay alım fiyatı ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Sizlerle gurur duyuyorum. Küresel krizin ülkemize etkilerini azaltmak için çok yönlü program uyguluyoruz. Üretim ve istihdam tarafında işler planlandığı gibi gidiyor. Enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Bu bölgenin en önemli gelir kaynağı çay üretimidir. 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl yaş çay alım fiyatı kilogramda 3,87 liraydı. Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6.70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artırarak 30 kuruşa çıkarıyoruz. Böylece üreticilerimiz çaylarını geçen yıla göre destekleme ile birlikte ortalaması yüzde 75'e gelen artışla kilogramı 7 liradan fabrikaya verebilecek."
ÇAYKUR, 2022 YILI KAMPANYASININ İLK GÜNÜNDE 13 TON YAŞ ÇAY ALDI
Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) havaların ısınması ve yaş çayın belli hasat olgunluğuna ulaşmasının ardından dün başlattığı 2022 yılı kampanyasının ilk gününde 13 ton yaş çay aldı.
Yaş çay alım kampanyasının başlaması dolayısıyla Ziraat Botanik Çay Bahçesi'nde bir araya gelen Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, çay topladı.
Vali Çeber, burada yaptığı açıklamada, ÇAYKUR, özel sektör sanayicileri ve üreticilerin yaptığı hazırlıklarla salgın döneminin ardından çok verimli bir çay sezonuna girildiğini söyledi.
Sanayi kesimi ve bahçelerde çalışan izinsiz yabancı işçilere karşı her yıl çalışma yürüttüklerini belirten Çeber, "Çay sezonu buranın nüfusunun 3-4 misli arttığı, tatilcilerin ve izin alanların geldiği, turizm sezonuyla kesişen bir sezondur. Üreticilerimizi uygun yöntemlerle uyarıyoruz ve denetimlerimizi sıklaştırıyoruz. Çok fazla yazdığımız ceza ve adli işlemler var. Bunu çok fazla yapmak istemiyoruz. Güvenlik anlamında her türlü tedbiri aldık." diye konuştu.
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise özel sektörün bölge için değerli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Umarım özel sektör ÇAYKUR'un taban fiyatı üzerinden alımlarını yapar ve kota ve kontenjan sorununun ortadan kalkmasını sağlar. Burada üretici olarak bize düşen önemli görev, en yüksek işçilik ücretini ödüyoruz. İşçilik ücretinin cebimizde kalması için çayı kendimizin toplaması gerekli. Çayın kampanyadaki sürecini 5-10 günde değil, 30 günlere yayabilirsek kontenjan ve kota problemlerini ortadan kaldırmış olacağız."
"BİZ ALABİLECEĞİMİZ ÇAYIN TAMAMINI ALMAYA KARARLIYIZ"
ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ise kaliteli yaş çay alımı ve kaliteli çay üretimi için her yıl olduğu gibi çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.
Geçen yıl 860 bin tonun üzerinde yaş çay alımıyla tarihi rekor kırdıklarına dikkati çeken Alim, şöyle devam etti:
"Biz üreticimizin yanındayız. Üreticilerin erkenden bahçeye girmesini istiyoruz. Alabileceğimiz ne kadar çay varsa tamamını almaya kararlıyız. Bu anlamda sıkıntı yok ama bahçeye erken girmekte fayda var. Biz alabileceğimiz çayın tamamını almaya kararlıyız. 850 olur, 950 olur, alabileceğimiz çayın tamamını alacağız. Çayın 3-4 günde bitme şansı yok. ÇAYKUR'un 47, özel sektörün 150'ye yakın fabrikası 3 günle çalışmaz. Böyle sanayi olmaz. Ne kadar taze toplarsak o kadar kaliteli üreteceğiz. Tüm Türkiye olduğu gibi 110 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatı gerçekleştirirken çay kaliteli ise almak istiyorlar. Hedefimiz ülkemizde olduğu gibi tüm dünyaya sağlıklı daha fazla çay içirebilmek."
Alim, ilk gün alımlarının gerçekleştiğini de kaydederek, "Kemalpaşa, Hopa ve Pazar gibi yerlerden 13 ton çay alımı yapıldı. Bugün daha fazla olacağını düşünüyoruz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- LGS'ye kaç gün kaldı? 2022 LGS sınav giriş belgesi (yerleri) ne zaman açıklanacak? Lise sınavı ne zaman yapılacak?
- 19 Mayıs kargolar açık mı? Perşembe günü Yurtiçi, MNG, Aras, PTT Kargo çalışıyor mu? Kargo şirketleri 19 Mayıs'ta kapalı mı?
- Merkür retrosu ne zaman bitiyor? 2022 ikinci merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Hangi burçta görülüyor?
- Çaya zam geldi mi? 2022 çay fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Çaykur Tiryaki, Rize Turist, Filiz, Altınbaş çay fiyat listesi
- DSİ personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2022 Devlet Su İşleri 3.231 personel alımı başvuru ne zaman, şartlar nelerdir?
- YKS yerleri ne zaman belli olacak? 2022 YKS TYT AYT üniversite sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
- 19 Mayıs bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs Perşembe bankalar, PTT, noterler ve eczaneler açık mı, kapalı mı? Tüm detaylar
- BİLSEM bireysel değerlendirme sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel sınav ne zaman?
- Ek göstergede son dakika açıklaması: Tarih belli oldu! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 2022 memur maaşı ne kadar olacak?
- 13 milyon emekliye müjde! 2022 kazanç takvimi belli oldu: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi maaş zammı, bayram ikramiyesi, ek zam...
- Son dakika: Başkan Erdoğan taziye için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti
- Sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 9 TL zam gelecek mi? 17 Mayıs JTI, Philip Morris, BAT sigara fiyatları ne kadar oldu?