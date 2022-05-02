Petrol fiyatları son durum: 2 Mayıs benzin, motorin (mazot) ve LGP litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları
Petrol fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle aşağı-yukarı yönlü dalgalanma yaşıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrol fiyatları yukarı yönlü harekete geçmişti. Geçen hafta Brent petrol yüzde 0,6 yükseliş görüldü. Peki, petrol fiyatlarında son durum nedir? 2 Mayıs benzin, motorin (mazot) ve LGP litre fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatları son durum nedir? Araç sahipleri tarafından güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar sonrası petrol fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Bu gelişmelerin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, petrol fiyatlarında son durum nedir? 2 Mayıs benzin, motorin (mazot) ve LGP litre fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
PETROL FİYATLARI SON DURUM
İşte 2 Mayıs güncel benzin, mazot ve LPG fiyatı:
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 108,10 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,10 dolardan işlem görüyor.
Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,79 dolardan alıcı buldu.
Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de devam eden Kovid-19 salgını kısıtlamalarının neden olduğu talep düşüşü endişeleri ise fiyatların yükselişini sınırlıyor.
Yetkililer, 28 Mart'tan bu yana uygulanan kapanma tedbirlerinin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirdi.
Ancak Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakalar artmaya devam ediyor. Kentte Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.
Brent petrolde teknik olarak 109,12 ile 111,27 dolar aralığının direnç, 106,97 ile 104,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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