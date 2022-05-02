Altın için kritik hafta! Piyasaların gözü Fed kararında

Beklentilerin üzerinde bir faiz artışı ya da Fed'in daha da şahinleşeceğine yönelik mesajların, dünyada dolar varlıklarını güçlendirmesi ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.

Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1899 dolar seviyesini; en düşük ise 1882 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,67 oranında düşüşle 1883 dolardan işlem görüyor.