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SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri...

SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemesi alacak. Ödemelerden yararlanacak vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte, SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri...

SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri son dakika olarak açıklandı. Nisan ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem zamlı aylıklarına kavuşacak, hem de Ramazan bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Geçen sene tüm emekliler bayram öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koydu. Peki, SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri...

SSK, BAĞKUR, MEMUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelere toplamda 200 TL'lik zam yapılmış ve iki bayramda alınan ikramiye tutarı 2200 TL'ye çıkmıştı. Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da aynı ücretle sahiplerinin hesabına yatacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilere bayram ikramiyesinin 28-29 Nisan'da hesaplara yatırılacağını açıkladı.

4/a'lı işçi emeklileri için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan, 22, 23, 24, 25, 26 olanların 28 Nisan, 4/b'li Bağ-Kur emeklileri için 29 Nisan, 4/c'li memur emeklileri için ise hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları 29 Nisan tarihinde ödenecek.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

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