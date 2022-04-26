SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri son dakika olarak açıklandı. Nisan ayı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem zamlı aylıklarına kavuşacak, hem de Ramazan bayramı ikramiyelerini hesaplarında görecek. Geçen sene tüm emekliler bayram öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koydu. Peki, SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri...