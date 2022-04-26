İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? 2022 İmaş Makina borsada ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul son açıklamalar
İmaş halka arz sonuçları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Borsa İstanbul'da listelenecek olan İmaş Makina hisseleri için başvuruda bulunan vatandaşlar, halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. 20 Nisan'da başlayan halka arz talep toplama süreci 22 Nisan'da sona ermişti. Peki, İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? 2022 İmaş Makina borsada ne zaman işlem görecek? İşte haberin detayları...
İmaş Makina borsada ne zaman işlem görecek? İmaş Makina'nın halka arzı 20-222 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından, başvuru yapan vatandaşlar sonuç için beklemeye başladı. Peki, İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? 2022 İmaş Makina borsada ne zaman işlem görecek? İşte cevaplar...
İMAŞ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, İmaş Makina'nın borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Halka arz sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
İmaş Makina'nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 30 milyon TL'den 37 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 7 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 7 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.
İmaş Makina'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 14 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 37.84 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 210 milyon TL olacak.
İMAŞ MAKİNA HAKKINDA
Buğday, mısır, çavdar, yulaf, arpa gibi tahılların un ve irmik haline getirilmesinde kullanılan makinelerin ve anahtar teslimi tesislerin üretilmesi ve kurulması faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla 1989 yılında İttifak Holding bünyesinde kurulmuş olan İmaş; günümüzde tahıl değirmenciliği sektöründe Milleral, yem değirmenciliği sektöründe Viteral, şeritli ve daire testere tezgahları sektöründe Cuteral ve çelik konstrüksiyon sektöründe Steral, yedek parça ve servis hizmetinde ProSupport markalarıyla yaptığı üretim ve satış faaliyetleriyle 5 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
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