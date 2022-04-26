İmaş halka arz sonuçları açıklandı mı? 2022 İmaş Makina borsada ne zaman işlem görecek? Borsa İstanbul son açıklamalar

İmaş Makina'nın halka arzında, şirketin çıkarılmış sermayesi 30 milyon TL'den 37 milyon TL'ye artırılarak ihraç edilecek 7 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra, mevcut ortak İttifak Holding'in sahip olduğu 7 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

İmaş Makina'nın sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 14 milyon TL nominal değerli payların satışı sonrası şirketin halka açıklık oranı % 37.84 olurken, halka arzın toplam büyüklüğü 210 milyon TL olacak.