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Ticaret Bakanlığı martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2022 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
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Ticaret Bakanlığı martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 702 firma için izin belgesi düzenledi. Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

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