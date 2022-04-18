İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli?
EKONOMİ ahaber.com.tr
İbrahim Ömer Gönül kimdir? Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine ise Mutalip Ünal atandı. Bu gelişmelerin ardından yeni SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli? İşte haberin detayları...
İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2014'ten bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Ömer Gönül, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine atandı. Peki, İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli? İşte cevaplar...
İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?
İbrahim Ömer Gönül, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını ise Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.
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- İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli?
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