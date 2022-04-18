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İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli?

İbrahim Ömer Gönül kimdir? Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine İbrahim Ömer Gönül, başkan vekilliğine ise Mutalip Ünal atandı. Bu gelişmelerin ardından yeni SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli? İşte haberin detayları...

İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. 2014'ten bu yana SPK Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Ömer Gönül, görev süresi dolan Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun yerine atandı. Peki, İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli? İşte cevaplar...

İBRAHİM ÖMER GÖNÜL KİMDİR?

İbrahim Ömer Gönül, 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Orta öğretimini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünde, yüksek lisansını ise Atılım Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı.

İş hayatına Şekerbank T.A.Ş.'de başlamış olup Fon Yönetimi bölümünde para piyasaları uzman yardımcısı ve uzmanı olarak çalıştı. 2004 yılında Sermaye Piyasası Kurulunda göreve başlayarak Kurumsal Yatırımcılar Dairesinde görev yapmıştır.

Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Gönül; iyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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