İbrahim Ömer Gönül kimdir, kaç yaşında? Yeni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül nereli?

Daha sonra Personel Müdürü ve Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2014 yılında Kurul Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, bu görevine devam ederken 18 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.