Prim günü eksik olana emeklilik fırsatı! İşte isteğe bağlı sigortada ayrıntılar

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Dul, yetim aylığı alanlar da isteğe bağlı sigortalı olabilir. İsteğe bağlı sigorta için 18 yaşını doldurmak ve her ay prim yatırmak gerekiyor. Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim 1601 lira olup, işe gitme zorunluluğu bulunmuyor. İsteğe bağlı sigortayı 2008'den sonra yaptıranlar Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle emeklilik için daha uzun süre prim ödeniyor. Son 3.5 yılı SSK statüsünde çalışılması durumunda emeklilik de öne çekilir.