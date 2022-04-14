Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?

Consus Enerji halka arz sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Global Yatırım Holding'in iştiraki olan Consus Enerji'nin halka arzı için talep toplama süreci 14 Nisan'da başladı. Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla yapılan halka arz talep toplama ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Consus Enerji halka arz eşit mi, oransal mı? İşte cevaplar...

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Consus Enerji 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde halka arz edilecek. Halka arza, Garanti BBVA İnternet'te "Yatırım" menüsü altında bulunan "Hisse Senedi" adımından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler"-"Yatırımlar" menüsünde "Hisse Senedi" adımından CONSE.HE kodunu aratarak başvurabilirsiniz.

Halka arz fiyatı 4,5 TL'dir.