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Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2022
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Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Eşit mi, oransal mı?

Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Consus Enerji halka arz için talep toplama süreci başladı. Consus Enerji halka arz için başvuru yapan yatırımcılar şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen Consus Enerji halka arz ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Consus Enerji halka arz eşit mi, oransal mı?

Consus Enerji halka arz sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Global Yatırım Holding'in iştiraki olan Consus Enerji'nin halka arzı için talep toplama süreci 14 Nisan'da başladı. Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla yapılan halka arz talep toplama ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? CONSE borsada ne zaman işlem görecek? Consus Enerji halka arz eşit mi, oransal mı? İşte cevaplar...

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Consus Enerji 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde halka arz edilecek. Halka arza, Garanti BBVA İnternet'te "Yatırım" menüsü altında bulunan "Hisse Senedi" adımından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlemler"-"Yatırımlar" menüsünde "Hisse Senedi" adımından CONSE.HE kodunu aratarak başvurabilirsiniz.

Halka arz fiyatı 4,5 TL'dir.

CONSUS ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Resmi olarak Consus Enerji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Consus Enerji'nin önümüzdeki hafta içerisinde borsada işlem görmesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

HALKA ARZ DETAYLARI

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş'nin çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile ortaklığın mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL payın halka arzı gerçekleşecek.

Satış miktarından fazla talep toplanması halinde, mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %10'una tekabül eden 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay, ek satış kapsamında satışa sunulabilecek.

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
Şirket: Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Aracı Kurumlar: Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş
Borsa Kodu/Ticker: CONSE
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 333.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 385.500.000 TL
Halka Arz Miktarı ve Türü: 52.500.000 TL nominal (Sermaye Artışı)
52.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
10.500.000 TL nominal (Ek Satış)

Halka Arz Büyüklüğü: 472.500.000 TL (Ek Satış Dahil 519.750.000 TL)
Halka Arz Fiyatı: 4,50 TL
Halka Arz Tarihleri: 14 – 15 Nisan 2022
Halka Arz Talep Yöntemi: Borsa'da Satış
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.

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