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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Borsa İstanbul açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.04.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Borsa İstanbul açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul'un rekoru hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Nebati açıklamasında, "Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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