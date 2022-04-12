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THY'den tarihi başarı! Genel Müdür Bilal Ekşi açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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THY’den tarihi başarı! Genel Müdür Bilal Ekşi açıkladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt dışına arz ettiğimiz kapasitede 2019 Mart ayının yüzde 95'ine ulaştık." ifadesini kullandı.

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