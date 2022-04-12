Sigaraya zam geldi mi? 12 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar? JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi
Sigaraya zam geldi mi? JTI, BAT ve Philip Morris grubuna ait sigara markalarına bu yıl toplam 6 lira zam yapıldı. Sigara tiryakilerinin yakından takip ettiği güncel fiyat listesi yayımlanırken, sigaraya bir zam daha yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sigara zammı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, sigaraya zam geldi mi? Bugün sigara fiyatları ne kadar? İşte 12 Nisan JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi...
Sigaraya zam geldi mi? British American Tobacco (BAT), Japan International (JTI) ve Philip Morris tarafından bu yıl sigaralara iki kere zam yapıldı. Böylelikle tüm marka sigaralara toplam 6 lira zam gelmiş oldu. Sigaraya yeniden zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Bugün sigara fiyatları ne kadar? İşte 12 Nisan JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi...
SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün sigaraya zam yapılmazken, önümüzdeki günlerde yeniden zam yapılıp yapılmayacağı da henüz bilinmiyor.
İşte 12 Nisan 2022 marka marka güncel sigara fiyatları:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigaraya zam geldi mi? 12 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar? JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi
- MSÜ sonuçları için heyecan dorukta! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
- A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 A101 iPhone 13 Pro fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
- Buzağı destekleri ne zaman yatacak? 2022 buzağı destek ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri için...
- Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 asgari ücret yükselecek mi, artacak mı?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Nisan Survivor 4. dokınulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte o rakamlar...
- Sevilen dizide ayrılık furyası! Bu kez başrol oyuncusu veda ediyor! Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Pelin Akil'den sonra...
- Büyük İstanbul depremi için uyarı! 3 uzman isim uyardı: Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
- Zonguldak deprem son dakika: Zonguldak'ta deprem mi oldu? Zonguldak AFAD son deprem listesi...
- İSTANBUL DEPREMİ SON DAKİKA AFAD: İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi...