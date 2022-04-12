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Sigaraya zam geldi mi? 12 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar? JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Sigaraya zam geldi mi? 12 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar? JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi

Sigaraya zam geldi mi? JTI, BAT ve Philip Morris grubuna ait sigara markalarına bu yıl toplam 6 lira zam yapıldı. Sigara tiryakilerinin yakından takip ettiği güncel fiyat listesi yayımlanırken, sigaraya bir zam daha yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sigara zammı ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, sigaraya zam geldi mi? Bugün sigara fiyatları ne kadar? İşte 12 Nisan JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi...

Sigaraya zam geldi mi? British American Tobacco (BAT), Japan International (JTI) ve Philip Morris tarafından bu yıl sigaralara iki kere zam yapıldı. Böylelikle tüm marka sigaralara toplam 6 lira zam gelmiş oldu. Sigaraya yeniden zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Bugün sigara fiyatları ne kadar? İşte 12 Nisan JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün sigaraya zam yapılmazken, önümüzdeki günlerde yeniden zam yapılıp yapılmayacağı da henüz bilinmiyor.

İşte 12 Nisan 2022 marka marka güncel sigara fiyatları:

PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI

Marlboro Edge: 25 TL

Marlboro Touch: 26 TL

Marlboro: 27 TL

Parliament: 27,50 TL

Parliament Midnight Blue: 26,50 TL

Muratti: 25 TL

Muratti Blu: 24 TL

Lark: 24 TL

Chesterfield: 23,50 TL

L&M: 23,50 TL

BAT SİGARA FİYATLARI

Kent (Dark blue, dark blue long, switch): 24 TL

Kent D-Range: 24 TL

Kent (Blue, Grey, White): 25 TL

Kent Slims: 27 TL

Rothmans: 23,50 TL

Tekel 2000: 23,50 TL

Tekel 2001: 23,50 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun: 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 24 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 24 TL

Winston: 25 TL

Winston Xsence Black&Gray: 26 TL

Camel Slender: 23,50 TL

Camel: 24 TL

Monte Carlo Slender: 23,50 TL

Monte Carlo: 23,50 TL

LD: 23,50 TL

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