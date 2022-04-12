Sigaraya zam geldi mi? 12 Nisan bugün sigara fiyatları ne kadar? JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi

Sigaraya zam geldi mi? British American Tobacco (BAT), Japan International (JTI) ve Philip Morris tarafından bu yıl sigaralara iki kere zam yapıldı. Böylelikle tüm marka sigaralara toplam 6 lira zam gelmiş oldu. Sigaraya yeniden zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, sigaraya zam geldi mi? Bugün sigara fiyatları ne kadar? İşte 12 Nisan JTI, BAT, Philip Morris zamlı güncel fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara zammı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün sigaraya zam yapılmazken, önümüzdeki günlerde yeniden zam yapılıp yapılmayacağı da henüz bilinmiyor.

İşte 12 Nisan 2022 marka marka güncel sigara fiyatları: