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Borsa İstanbul tüm zamanların en yükseğini gördü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Borsa İstanbul tüm zamanların en yükseğini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 2.463,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.474,70 puana taşıdı.

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