Doğal gaz kesintisi olacağı iddialarına BOTAŞ’tan yalanlama: Söz konusu değildir

Türkiye ve Azerbaycan açısından stratejik öneme sahip olan TANAP'ın yapım çalışmaları iki aşamada tamamlandı.

Gürcistan-Türkiye sınırından Eskişehir'de bulunan çıkış noktasına kadar olan kısmı 30 Haziran 2018'de devreye alındı ve BOTAŞ'a ticari gaz teslimine başlandı. Ayrıca, Eskişehir'den Türkiye-Yunanistan sınırına kadar olan kısmı ise Ekim 2019 sonunda devreye alındı. Avrupa'daki tesislerinin devreye alınmasıyla birlikte, 31 Aralık 2020 itibarıyla TAP Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya ticari gaz akışı başladı.