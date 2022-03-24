Doğal gaz kesintisi olacağı iddialarına BOTAŞ'tan yalanlama: Söz konusu değildir
BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada bazı yayın organlarında çıkan sanayilerde kullanılan gazda yüzde 40 oranında azalmaya gidileceğine yönelik haberler yalanlandı. Yapılan açıklamada "Sanayi tesislerine herhangi bir kısıntı/kesinti uygulanması söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.
BOTAŞ, sanayicilerin kullandıkları gazı yüzde 40 daha az tüketmeleri konusunda uyarı yapıldığına dair haberleri yalanladı.
YÜZDE 40 KESİNTİ İDDİALARINA YALANLAMA
BOTAŞ dün bazı yayın organlarında yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sanayicilere yazı göndererek kullandıkları gazı yüzde 40 oranında azaltmaları yönünde yapılan haberleri yalanladı.
KESİNTİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR
BOTAŞ açıklamasında, "Bazı medya organlarında iddia edildiği gibi kuruluşumuz tarafından sanayi tesislerine herhangi bir kısıntı/kesinti uygulanması söz konusu değildir" denildi.
TANAP'LA TAM KAPASİTE
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı, Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz gaz sahalarında üretilen Azerbaycan doğal gazını, Güney Gaz Koridoru kapsamında, Türkiye çıkış noktalarından BOTAŞ'ın ulusal doğal gaz iletim sistemine bağlayarak Türkiye'ye ve Türkiye-Yunanistan sınırında bulunan çıkış noktasından da Trans-Adriyatik Boru Hattı'na ulaştırarak Avrupa'ya taşıyor.
Türkiye ve Azerbaycan açısından stratejik öneme sahip olan TANAP'ın yapım çalışmaları iki aşamada tamamlandı.
Gürcistan-Türkiye sınırından Eskişehir'de bulunan çıkış noktasına kadar olan kısmı 30 Haziran 2018'de devreye alındı ve BOTAŞ'a ticari gaz teslimine başlandı. Ayrıca, Eskişehir'den Türkiye-Yunanistan sınırına kadar olan kısmı ise Ekim 2019 sonunda devreye alındı. Avrupa'daki tesislerinin devreye alınmasıyla birlikte, 31 Aralık 2020 itibarıyla TAP Boru Hattı üzerinden Avrupa'ya ticari gaz akışı başladı.
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