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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'yüzde 5 arttı' diyerek duyurdu: 2021'de telefonda 318 milyar dakika konuşuldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2022
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ’yüzde 5 arttı’ diyerek duyurdu: 2021’de telefonda 318 milyar dakika konuşuldu

Türkiye'de telefon trafiğinin önemli ölçüde mobil şebekelerle sağlandığını hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2021'de bir önceki yıla göre yüzde 5'lik artışla ülkemizdeki toplam trafiğin 318 milyar dakika olduğu belirlendi" dedi.

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