SON DAKİKA! Meyve ve sebzelerde fiyatlar yarı yarıya düştü!









RUSYA LİDER UKRAYNA DÖRDÜNCÜ

AKDENIZ İhracatçı Birlikleri'nin 2020-2021 Ocak-Aralık ayı verilerine göre Rusya Türkiye'nin yaş meyve-sebze ihracatında lider konumda yer alıyor. Bu ülkeye yapılan yaş meyve-sebze ihracatı geçen yıl 1 milyar doları aşıyor.

Ukrayna ise en çok ihracat yapılan 4'üncü ülke konumunda yer alıyor. Bu ülkeye geçen yıl yapılan yaş meyve-sebze toplam ihracatı 217 milyon dolara yaklaşıyor. Türkiye'nin yaş sebze ihracatında domates ilk sırada yer alırken bunu biber, kabak ve salatalık takip ediyor. Yaş meyve ihracatında ise üzüm ilk sırada yer alırken bunu kiraz, elma ve şeftali takip ediyor.