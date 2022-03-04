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Moskova Borsası 4 Mart'ta da kapalı kalacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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Moskova Borsası 4 Mart’ta da kapalı kalacak

Son dakika haberi... Moskova Borsası 4 Mart'ta da işlemlere açılmayacak. Öte yandan, Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada ise, şahısların borsa üzerinden döviz alırken, toplam alım miktarı üzerinden ödemeleri gereken komisyonun yüzde 30’dan yüzde 12’ye düşürüldüğü belirtildi.

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