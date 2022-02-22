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Uber Türkiye'ye geldi mi? Uber ücret tarifesi ne kadar? Uber hangi şehirlerde var?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.02.2022
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Uber Türkiye’ye geldi mi? Uber ücret tarifesi ne kadar? Uber hangi şehirlerde var?

Uber Türkiye'ye geldi mi? Uber ücret tarifesi ne kadar? Uber'in Türkiye'ye yeniden gelip gelmediği merak ediliyor. Bir dönem taksicilerin tepkileriyle karşılaşan Uber sistemi, dünyada birçok ülkede sık sık tercih ediliyordu. Uber Türkiye'den yapılan açıklamayla, İstanbul'da verilecek hizmetin detayları paylaşıldı.

Uber Türkiye'ye geldi mi? Uber ücret tarifesi ne kadar? Uber Türkiye'den yapılan açıklamanın ardından Uber'in hangi şehirlerde hizmet vereceği belli oldu. Uber'den yapılan açıklamada şirketin İstanbul'da sarı ve turkuvaz taksinin yanı sıra siyah taksi hizmeti sunmaya başladığını belirtildi. Peki; Uber ücret tarifesi ne kadar?

UBER TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı "Uber Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin düzenlemelerine göre faaliyet gösteren, ticari taksi plakası taşıyan ve siyah renk lüks taksi kategorisinde çalışan araçlar tarafından sunulacak" dedi.

UBER ÜCRET TARİFESİ NE KADAR?

Firmanın duyurduğu hizmet daha önce XL olarak adlandırılan sekiz veya daha fazla kişi oturma kapasitesine sahip araçlarla sağlanıyordu.

UKOME kararına göre siyah taksi olarak hizmet verecek Uber araçlarının açılış ücreti 11,90 TL olacak.

Kilometre başına ücreti ise 7,65 TL olacak. Bu rakam sarı taksilere oranla yüzde 40 daha fazla.

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