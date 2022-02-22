Uber Türkiye’ye geldi mi? Uber ücret tarifesi ne kadar? Uber hangi şehirlerde var?

Uber Türkiye'ye geldi mi? Uber ücret tarifesi ne kadar? Uber Türkiye'den yapılan açıklamanın ardından Uber'in hangi şehirlerde hizmet vereceği belli oldu. Uber'den yapılan açıklamada şirketin İstanbul'da sarı ve turkuvaz taksinin yanı sıra siyah taksi hizmeti sunmaya başladığını belirtildi. Peki; Uber ücret tarifesi ne kadar?