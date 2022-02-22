Putin'in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları
Rusya-Ukrayna gerilimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyacağız." açıklamasının ardından üst seviyelere tırmandı. Bu açıklamalardan altın da nasibini aldı ve yeniden 1.900 doların üzerine tırmanarak neredeyse bir yılın zirvesini gördü. Yaşanan gelişmeler sonrası altın yatırımcısı gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 22 Şubat altın fiyatları...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.
Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.
Putin'in kararı küresel piyasalarda risk iştahını düşürürken güvenli liman taleplerini artırdı.
ABD'de Nasdaq günü yüzde 1,23 düşüşle kapatırken S&P 500 yüzde 0,72 düşüş yaşadı. ABD vadelilerinde ise daha sert kayıplar var.
Ons altın, geçen haftanın sonuna doğru jeopolitik risklerin artmasıyla uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üzerine tırmanmıştı.
Haftaya Ukrayna'da tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlayan değerli metal, salı günü yeniden tırmanışa geçerek 1.908 dolar civarında işlem görüyor.
Gram altın, geçen hafta 810 TL'ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL'ye kadar tırmanmıştı.
Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 843 TL ile iki ayın zirvesini gören gram altın, çarşamba günü sabah saatlerinde 839 TL seviyesinde bulunuyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI / Alış 1.334,25 TL Satış 1.364,38 TL
YARIM ALTIN FİYATI / Alış 2.660,16 TL Satış 2.728,77 TL
TAM ALTIN FİYATI / Alış 5.503,77 TL Satış 5.641,12 TL
22 AYAR BİLEZİK FİYATI / ALIŞ: 761,54 - SATIŞ: 789,36
CUMHURİYET ALTINI FİYATI / ALIŞ: 5.533,00 -
SATIŞ: 5.616,00
ATA ALTIN FİYATI / ALIŞ: 5.601,00 - SATIŞ: 5.682,00
ZİYNET ALTINI FİYATI / 5.324,22 - 5.424,48
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