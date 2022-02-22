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Putin'in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.02.2022 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022
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Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

Rusya-Ukrayna gerilimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyacağız." açıklamasının ardından üst seviyelere tırmandı. Bu açıklamalardan altın da nasibini aldı ve yeniden 1.900 doların üzerine tırmanarak neredeyse bir yılın zirvesini gördü. Yaşanan gelişmeler sonrası altın yatırımcısı gram altının fiyatının ne kadar olduğunu, çeyrek altının kaç liradan alınıp satıldığını merak ediyor. İşte 22 Şubat altın fiyatları...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Putin yaptığı konuşmada, Kiev yönetiminin "Donbas'ta askeri karar dışında hiç bir kararı tanımadığını" belirterek, "Bu bağlamda, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını bir an önce tanımak için çok geç kalınmış bir kararı almayı gerekli görüyorum." ifadelerini kullandı.

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

Putin'in kararı küresel piyasalarda risk iştahını düşürürken güvenli liman taleplerini artırdı.

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

ABD'de Nasdaq günü yüzde 1,23 düşüşle kapatırken S&P 500 yüzde 0,72 düşüş yaşadı. ABD vadelilerinde ise daha sert kayıplar var.

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

Ons altın, geçen haftanın sonuna doğru jeopolitik risklerin artmasıyla uzun bir aradan sonra ilk defa 1.900 doların üzerine tırmanmıştı.

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

Haftaya Ukrayna'da tansiyonu düşüren haberler sonrasında 1.893 dolar seviyesinde başlayan değerli metal, salı günü yeniden tırmanışa geçerek 1.908 dolar civarında işlem görüyor.

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

Gram altın, geçen hafta 810 TL'ye kadar geriledikten sonra kademeli bir yükselişle 833 TL'ye kadar tırmanmıştı.

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

Yeni haftada küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 843 TL ile iki ayın zirvesini gören gram altın, çarşamba günü sabah saatlerinde 839 TL seviyesinde bulunuyor.

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI / Alış 1.334,25 TL Satış 1.364,38 TL

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

YARIM ALTIN FİYATI / Alış 2.660,16 TL Satış 2.728,77 TL

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

TAM ALTIN FİYATI / Alış 5.503,77 TL Satış 5.641,12 TL

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK FİYATI / ALIŞ: 761,54 - SATIŞ: 789,36

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI FİYATI / ALIŞ: 5.533,00 -
SATIŞ: 5.616,00

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

ATA ALTIN FİYATI / ALIŞ: 5.601,00 - SATIŞ: 5.682,00

Putin’in talimatı sonrası altın fiyatları yükselişe geçti! Son bir yılın zirvesinde! İşte 22 Şubat altın fiyatları

ZİYNET ALTINI FİYATI / 5.324,22 - 5.424,48

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