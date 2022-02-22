Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne? TEFE-TÜFE oranları...
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının ortasına geldiğimiz dönemde ev sahibi ve kiracılar, kira artış oranının ne kadar olacağını merak ediyor. Kira artış oranı her ay açıklanan enflasyon rakamlarına göre netlik kazanmaktadır. İşte, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne? TEFE-TÜFE oranları...
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşların kira artış oranı belirlendi. Gözler Şubat ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne? TEFE-TÜFE oranları...
MERKEZ BANKASI İLE ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 34,06 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 51 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 3,04 olan şubat ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,22'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 34,06 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 25,37'den 24,83'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 15,54'ten 15,42'ye geriledi.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 16,04 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 16,85'ten 16,62'ye düştü.
Bir önceki anket döneminde 7,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 9,5 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 11,8 milyar dolar oldu.
BİR HAFTA VADELİ REPO İHALE FAİZ ORANI CARİ AY BEKLENTİSİ YÜZDE 14,00
Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) cari yıl büyüme beklentisi yüzde 3,7, gelecek yıl büyüme beklentisi ise yüzde 4,2 oldu.
TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 14,00 olarak kayıtlara geçerken, 3 ay sonrasına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 14,00'te sabit kaldı.
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- Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne? TEFE-TÜFE oranları...
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