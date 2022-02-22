Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon rakamlarına göre kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşların kira artış oranı belirlendi. Gözler Şubat ayında açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. İşte, Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Şubat ayı enflasyon beklentisi ne? TEFE-TÜFE oranları...