Mazot ve gübre ödemeleri için takvim... Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı?

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazot gübre ödemesi bu yıl içinde gerçekleştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Çiftçi Kayıt Sistemi bünyesinde olan çiftçileri desteklemeye devam ediyor. Bu yıl içerisinde ödeneceği söylenen ödemelerin tam tarihi merak ediliyor. İşte, Mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı mı?